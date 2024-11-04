Циклон «Мартин» покидает Свердловскую область: ветер стихнет, осадков станет меньше

Циклон «Мартин» постепенно покидает Свердловскую область, и порывистый ветер начнет стихать в ночь с 4 на 5 ноября, снизившись до 15 метров в секунду, сообщил метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге», передаёт 66.
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