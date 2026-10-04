Александр Хинштейн сообщил о гибели мужчины от удара дрона

В Глушковском районе Курской области дрон атаковал мопед, убив 64-летнего мужчину. Трагедия развернулась в селе Званное у реки Сейм.
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