Политолог Перла: для США Карибский кризис может повториться

США угрожает самая большая опасность со времен Карибского кризиса, поскольку высокотехнологичное оружие в руках тех, кто защищает свою независимость от Вашингтона, способно изменить ситуацию в разных уголках планеты.
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