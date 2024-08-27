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И снова о мостах: возможность радикально изменить ход СВО, которая не используется

И снова о мостах: возможность радикально изменить ход СВО, которая не используется

Амурский мост – один из мостов через Днепр, который обязательно должен быть уничтожен Тематика украинских мостов уже давно вызывает крайне сильные эмоции у интересующихся военной тематикой российских граждан, число которых значительно возросло после начала Российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

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