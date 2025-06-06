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ПВО России за 9,5 часов сбила 82 украинских беспилотника над 7 регионами

ПВО России за 9,5 часов сбила 82 украинских беспилотника над 7 регионами

С 6 по 7 июня силы ПВО России уничтожили 82 украинских беспилотника. Инциденты произошли в Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и Калужской областях, а также в Московском регионе, где мэр Сергей Собянин подтвердил атаку.

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АА
Алекс Архипов
Доколе?
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