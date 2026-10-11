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Твой континент

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Эксперт допустил рост цен на красную икру до 35 тысяч рублей за килограмм к Новому году

Килограмм красной икры в предновогоднюю неделю может стоить до 35 тысяч рублей. Такой прогноз 360.ru привёл руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

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