В различных пабликах и телеграм-каналах появился призыв идти на выборы. Казалось бы, тема избитая. Многие (серди них и я) сомневаются в честности наших выборов в принципе.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В различных пабликах и телеграм-каналах появился призыв идти на выборы. Казалось бы, тема избитая. Многие (серди них и я) сомневаются в честности наших выборов в принципе.