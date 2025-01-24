Аналитик Тренин: резкий рост цен на овощи в России связан с низким урожаем

Резкое повышение цены на плодоовощную продукцию в России в 2024 году связано с ростом издержек сельхозпроизводителей и низким сбором урожая на фоне плохой погоды и снижения посевных площадей ключевых агрокультур, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные аналитика группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина.
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