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Мой Дом 21

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Тенистый сад без хлопот: 10 кустарников, которым не нужно солнце

Тенистый сад без хлопот: 10 кустарников, которым не нужно солнце

Принято считать, что эффектный декоративный сад возможен только на открытых солнечных участках. Однако практика показывает обратное: именно в тени многие культуры раскрываются полнее, дольше сохраняют свежесть листвы и не страдают от палящих лучей.

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