Священник Михаил Самохин объясняет, почему амулеты и обереги ослабляют христианскую веру, какие предметы лучше убрать из дома и чем их заменить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Что Путин решил п...
- Что Путин решил п...
- LD Атака на Таганрог...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым