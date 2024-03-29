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The Moscow Post

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Генпрокуратура требует изъять акции "Макфы" в собственность государства

Генпрокуратура требует изъять акции "Макфы" в собственность государства

Заместитель генпрокурора России подал иск к АО "Макфа" и аффилированным с ним компаниям, сообщает корреспондент The Moscow Post в Челябинской области со ссылкой на данные картотеки Центрального райсуда города.

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