Генпрокуратура требует изъять акции "Макфы" в собственность государства

Заместитель генпрокурора России подал иск к АО "Макфа" и аффилированным с ним компаниям, сообщает корреспондент The Moscow Post в Челябинской области со ссылкой на данные картотеки Центрального райсуда города.
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