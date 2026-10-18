Нигерия: Восемь солдат были убиты недалеко от города Гамбору в штате Борно 17 октября после того, как армейский патрульный автомобиль подорвался на мине, заложенной предполагаемыми боевиками Исламского государства в провинции Западная Африка (ISWAP).