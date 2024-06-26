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Мошенники стали умнее, теперь они могут обмануть кого угодно

Мошенники стали умнее, теперь они могут обмануть кого угодно

Начальник управления по борьбе с незаконным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел Республики Башкортостан полковник полиции Азат Тимирьянов заявил, что средний возраст жертв мошенничества увеличился.

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