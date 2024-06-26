Мошенники стали умнее, теперь они могут обмануть кого угодно

Начальник управления по борьбе с незаконным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел Республики Башкортостан полковник полиции Азат Тимирьянов заявил, что средний возраст жертв мошенничества увеличился.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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