Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Российский аналог Starlink успешно прошёл тестирование

Российский аналог Starlink успешно прошёл тестирование

fzr1000   Данные передали с орбиты на Землю и между спутниками Запуск в коммерческую эксплуатацию ожидается в 2027 году Российский стартап «Бюро 1440» впервые провел сеанс спутниковой связи в сети 5G в рамках разработки российского аналога системы Starlink.

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Александр Гранков
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