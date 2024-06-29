Российский аналог Starlink успешно прошёл тестирование

fzr1000 Данные передали с орбиты на Землю и между спутниками Запуск в коммерческую эксплуатацию ожидается в 2027 году Российский стартап «Бюро 1440» впервые провел сеанс спутниковой связи в сети 5G в рамках разработки российского аналога системы Starlink.