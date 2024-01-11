Малышева сообщила о пользе драконьего чая для профилактики рака груди

Врача-офтальмолог Михаил Коновалов, врач-иммунолог Андрей Продеус и врач-кардиолог Герман Гандельман высказались в эфире программы «Жить здорово» с Еленой Малышевой о положительном влиянии драконьего чая на здоровье.
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