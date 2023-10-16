Президент Путин заявил об огромных потерях ВСУ в безуспешном контрнаступлении

Президент России Владимир Путин назвал данные о масштабных потерях киевской армии в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии своего визита в Пекин, а также оценил предложения китайской стороны по мирному урегулированию украинского кризиса.
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