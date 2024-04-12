В Петербурге суд оштрафовал на миллион рублей телеканал за показ фильма с пропагандой нетрадиционных отношений

У картины возрастная маркировка 16+ В Петербурге Петроградский районный суд оштрафовал на 1 миллион рублей телекомпанию «Кино ТВ» за распространение фильма с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений под возрастной маркировкой 16+.
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