В Петербурге суд оштрафовал на миллион рублей телеканал за показ фильма с пропагандой нетрадиционных отношений

У картины возрастная маркировка 16+ В Петербурге Петроградский районный суд оштрафовал на 1 миллион рублей телекомпанию «Кино ТВ» за распространение фильма с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений под возрастной маркировкой 16+.