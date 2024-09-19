По делу генерала Путилова прошли многочисленные обыски

Следователи и сотрудники правоохранительных органов провели обыски по нескольким адресам в рамках уголовного дела против начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа, генерал-майора Дениса Путилова .
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