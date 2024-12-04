Такер Карлсон: мир находится к ядерной войне ближе, чем когда-либо в истории

Большинство американцев даже не подозревают об этом Соединенные Штаты фактически находятся в состоянии «реальной войны» с Россией, о чем большинство американцев даже не подозревают, мир находится к ядерной войне ближе, чем когда-либо в истории, считает американский журналист Такер Карлсон.