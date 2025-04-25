Пособник террористов, захвативших «Норд-Ост», вышел на свободу спустя 22 года

Осуждённый по делу о захвате «Норд-Оста» вышел на свободу через 22 года заключения.Осужденный по делу о захвате «Норд-Оста» Алихан Межиев вышел на свободу, полностью отбыв назначенное наказание, сообщает РИА Новости.