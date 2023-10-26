Риск внезапной смерти оказался выше у бездомных людей

Восточная Европа оказалась на первом месте по смертям от отравления угарным газом в 2021 году Коллаборация ученых изучила глобальное бремя смертности от отравлений угарным газом и выяснила, что в 2021 году от него погибло в среднем 28900 человек, а примерный уровень смертности составил 0,366 на 100 тысяч человек.