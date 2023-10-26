FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 730 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовка Мопош
    А с какого рожна вообще это отмечается у нас? В америку и там пляшите…В Сургуте подрост...
  • Olga Chuhutina
    А нам нужны ее извинения.  Вопрос..........Певица Зарубина: ...
  • Olga Chuhutina
    Ха ха ха......В иудейской общин...

Риск внезапной смерти оказался выше у бездомных людей

Риск внезапной смерти оказался выше у бездомных людей

Восточная Европа оказалась на первом месте по смертям от отравления угарным газом в 2021 году Коллаборация ученых изучила глобальное бремя смертности от отравлений угарным газом и выяснила, что в 2021 году от него погибло в среднем 28900 человек, а примерный уровень смертности составил 0,366 на 100 тысяч человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх