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В Орловской области вместо украденной гармони нашли винтовку

В Орловской области вместо украденной гармони нашли винтовку

Урицкий суд ограничил свободу орловца из-за  найденной винтовки. В Урицком районном суде Орловской области вынесли приговор жителю Шаблыкинского района, чья курьёзная попытка обзавестись раритетным арсеналом вскрылась благодаря абсолютно постороннему преступлению.

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