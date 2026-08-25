В Орловской области вместо украденной гармони нашли винтовку

Урицкий суд ограничил свободу орловца из-за найденной винтовки. В Урицком районном суде Орловской области вынесли приговор жителю Шаблыкинского района, чья курьёзная попытка обзавестись раритетным арсеналом вскрылась благодаря абсолютно постороннему преступлению.
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