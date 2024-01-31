Полицией в Самарской области инициировано прекращение гражданства четырех уроженцев ближнего зарубежья

В Самарской области сотрудники полиции провели процедуру прекращения гражданства Российской Федерации в отношении четырех уроженцев ближнего зарубежья, которые приобрели российское подданство в 2022, 2014 и 2013 годах и впоследствии совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, большинство из которых – в сфере незаконного оборота наркотиков.
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