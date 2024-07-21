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Наталья Подольская завоевала бронзу на Чемпионате страны

Наталья Подольская завоевала бронзу на Чемпионате страны

19 июля в Воронеже стартовал Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэБолее 300 спортсменов из 30 регионов борются не только за медали и места на пьедестале почета, но и за путёвки в сборную страны для участия в Чемпионате мира по неолимпийским видам программы, а также в уже традиционном международном турнире «Кубок Доброй Воли».

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