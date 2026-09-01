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Газета.ру

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Диетолог Шейфер: кабачки могут усилить диарею

Диетолог Шейфер: кабачки могут усилить диарею

Конец лета и начало осени традиционно ассоциируется у россиян с урожаем кабачков, которым, зачастую, соседи и родственники делятся друг с другом по причине изобилия, однако стоит следить за их потреблением, чтобы не навредить здоровью.

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