Говорящие головы, боль и санкции: почему России нужны госкинотеатры и каким должно быть кино

Недавно в Симферополе завершился открытый фестиваль документального кино «КрымДок». В интервью «Крымской газете» его участники и члены фестивального жюри – кинорежиссёры Татьяна Соболева и Светлана Старостина, киновед и режиссёр Николай Майоров и замдиректора Российского государственного архива кинофотодокументов Сергей Переходов – рассказали о том, как говорящие головы влияют на развитие документалистики, почему России необходимы государственные кинотеатры и каким должно быть настоящее кино.