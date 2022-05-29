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Говорящие головы, боль и санкции: почему России нужны госкинотеатры и каким должно быть кино

Говорящие головы, боль и санкции: почему России нужны госкинотеатры и каким должно быть кино

Недавно в Симферополе завершился открытый фестиваль документального кино «КрымДок».  В интервью «Крымской газете» его участники и члены фестивального жюри – кинорежиссёры Татьяна Соболева и Светлана Старостина, киновед и режиссёр Николай Майоров и замдиректора Российского государственного архива кинофотодокументов Сергей Переходов – рассказали о том, как говорящие головы влияют на развитие документалистики, почему России необходимы государственные кинотеатры и каким должно быть настоящее кино.

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