Как забронировать регистрационный номер автомобиля онлайн с нужными символами

Агентство государственных услуг (АГУ) сообщило, что онлайн-бронирование регистрационного номера с выбранными символами осуществляется на основании электронного обращения заявителя, которое необходимо подать на портале электронных услуг агентства.
Агентство государственных услуг (АГУ) сообщило, что онлайн-бронирование регистрационного номера с выбранными символами осуществляется на основании электронного обращения заявителя, которое необходимо подать на портале электронных услуг агентства.
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