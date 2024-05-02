Быть, как Бриджит Бардо. Прическа знаменитости

Бриджит Бардо — икона стиля 60-х годов. Бриджит Анн-Мари не только замечательная актриса, снявшаяся во многих культовых фильмах, но и красивая женщина, изобретательница многих женских «хитростей», одной из которых является ее знаменитая прическа, которая получила название бабетта.