На выставке в Петербурге представили Золотую Звезду города-героя Ленинграда

Подлинную медаль «Золотая Звезда» города-героя Ленинграда можно увидеть на выставке ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда, сообщили в пресс-службе музея.
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