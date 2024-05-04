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Газета «Культура»

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На выставке в Петербурге представили Золотую Звезду города-героя Ленинграда

На выставке в Петербурге представили Золотую Звезду города-героя Ленинграда

Подлинную медаль «Золотая Звезда» города-героя Ленинграда можно увидеть на выставке ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда, сообщили в пресс-службе музея.

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