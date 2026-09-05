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Посол в ФРГ рассказал о расследовании кражи памятника Пушкину в Хемере

Посол в ФРГ рассказал о расследовании кражи памятника Пушкину в Хемере

Преступники, укравшие бронзовый памятник А. С. Пушкину в немецком городе Хемер, вряд ли будут пойманы, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, 5 сентября сообщает РИА Новости.

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