Две смолянки через суд смогли взыскать с ГУКа компенсацию за протекающую крышу

Вода просочилась в квартиры и испортила имущество женщин Промышленный районный суд Смоленска обязал Городскую управляющую компанию выплатить компенсацию жильцам и отремонтировать кровлю дома на улице Ленина.
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