Рябков: Россия ведёт упреждающее планирование на случай снятия моратория по РСМД

Россия ведёт упреждающее планирование на случай снятия одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности, которое может быть вызвано действиями США, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
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