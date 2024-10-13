Роснефть займется разведкой запасов нефти в Белоруссии Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал с руководством Роснефти соответствующие документы.
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Роснефть займется разведкой запасов нефти в Белоруссии Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал с руководством Роснефти соответствующие документы.
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