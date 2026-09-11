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Россия Үзәк банкы төп ставканы еллык 14 процент дәрәҗәсендә саклап калды

Россия Үзәк банкы төп ставканы еллык 14 процент дәрәҗәсендә саклап калды

Бүген, 11 сентябрьдә, Россия Банкының директорлар советы төп ставканы еллык 14 процент дәрәҗәсендә калдырырга карар кылды.

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