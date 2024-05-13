Никас Сафронов внезапно изменил завещание — сыновья в пролете

Кому художник решил оставить свои богатства? Никас Сафронов Соцсети68-летний Никас Сафронов еще свеж и полон сил, однако он уже в который раз пересматривает свое завещание, пытаясь придумать, как эффективнее распределить накопленные богатства.
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