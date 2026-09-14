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Daily Storm

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Вячеслав Фетисов заявил, что легенды хоккея сыграют в Судже после ее восстановления

Вячеслав Фетисов заявил, что легенды хоккея сыграют в Судже после ее восстановления

Местный физкультурно-оздоровительный комплекс был разрушен ВСУДепутат Государственной думы, бывший министр спорта Вячеслав Фетисов пообещал дождаться, когда Суджу восстановят, и провести там хоккейную встречу.

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