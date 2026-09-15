Ridley Scott Produced A Popular, Long-Running Procedural That's Rarely Talked About Today

Before he became well-known for sci-fi films, Ridley Scott produced a long-running crime procedural starring Rob Morrow and David Krumholtz.
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