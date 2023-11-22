Стал известен 21 участник чемпионата Европы по футболу 2024 года

Матчи, прошедшие 21 ноября, стали заключительными в отборочном этапе чемпионата Европы - 2024. Прямую путевку в финальную стадию турнира получила 21 сборная, еще три команды будут бороться за попадание на европейское первенство через плей-офф.
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