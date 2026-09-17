В 2027 году россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя

Она выпадет на февраль из-за переноса выходных В 2027 году россиян ждет шестидневная рабочая неделя, которая продлится с 15 по 20 февраля, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
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