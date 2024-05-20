Суд в Петербурге арестовал активы немецкого Unicredit и Deutsche Bank

1. Арбитражный суд Санкт-​Петербурга и Ленинградской области по заявлению ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", наложил арест на активы немецкого Unicredit Bank AG и связанных с ним российских юрлиц в пределах около 462,7 миллиона евро (более 45,7 миллиарда рублей по текущему курсу), следует из опубликованного в пятницу определения суда.