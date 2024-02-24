Cудостроительная смена «Корабелы будущего» продолжает приём заявок

Конкурс для школьников на участие в кораблестроительной смене во всероссийском детском центре «Орлёнок» проводят Севмаш и филиал САФУ в СеверодвинскеКонкурс для школьников на участие в кораблестроительной смене во всероссийском детском центре «Орлёнок» проводят Севмаш и филиал САФУ в СеверодвинскеПобедителям будет предоставлена возможность посещения лагеря «Штормовой».