Cудостроительная смена «Корабелы будущего» продолжает приём заявок

Конкурс для школьников на участие в кораблестроительной смене во всероссийском детском центре «Орлёнок» проводят Севмаш и филиал САФУ в СеверодвинскеКонкурс для школьников на участие в кораблестроительной смене во всероссийском детском центре «Орлёнок» проводят Севмаш и филиал САФУ в СеверодвинскеПобедителям будет предоставлена возможность посещения лагеря «Штормовой».
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