На Украине потребовали отставки главкома ВСУ Залужного: главное за сутки

МОСКВА, 26 ноября, ФедералПресс. Депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая потребовала отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, полмиллиона крымчан остались без света из-за шторма, а в Польше хотят ужесточить блокаду Украины.
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