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Аргументы и Факты

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Венгрия просит США не вводить против нее санкции за закупку нефти РФ

Венгрия просит США не вводить против нее санкции за закупку нефти РФ

Власти Венгрии обратились к Конгрессу США с просьбой не применять к стране положения нового американского закона о санкциях, предусматривающего меры против крупных покупателей российской нефти и газа.

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