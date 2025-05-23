«Лейкерс» интересовались Оньекой Оконгву перед дедлайном

«Я не знаю всех имен в том списке, но полагаю, что Оконгву был среди них, потому что «Лейкерс» действительно звонили в «Хоукс» перед дедлайном по поводу него, еще до сделки по Марку Уильямсу», – сказал Макменамин в эфире подкаста Straight Fire.