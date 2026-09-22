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Царьград

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ВИА «Город 312» и «Весёлые ребята» готовят новые концерты

ВИА «Город 312» и «Весёлые ребята» готовят новые концерты

Команды «Город 312» и «Весёлые ребята» планируют новые гастроли по стране, представляя свежие композиции и полюбившиеся хиты.

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