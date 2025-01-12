Всё левое движение утекло в канализацию — лидер социалистов Болгарии

О бесславном конце всех политических левых организаций в Болгарии заявила бывший председатель Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова, 12 января передает Болгарское национальное радио (БНР).
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