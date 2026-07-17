Наглое поведение лидеров европейских стран, выразившееся в выдвижении ультиматума РФ об урегулировании конфликта на Украине, не могло возникнуть на пустом месте.
Политолог назвал три причины наглого поведения Запада в отношениях с Россией
Комментарии
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Т
Тамара
Это точно, хватит зубы показывать, хватит склонять к пустым (на данном уже этапе) переговорам. Нужно всё это логово просто стирать с лица Земли. Безжалостно!!!
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1 м.
Владимир Уфимцев
Сталина, блдь, нету на всех этих... "стратегов" хреновых... маму иху так!!!
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3 н.
ВУ
Владимир Уфимцев
Увы, евреи захватили власть в России... и правят русским-татарским-бурятским... И ПРОЧИМИ НАРОДАМИ РОССИИ, как ТОЛЬКО ИМ ВЫГОДНО.
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3 н.
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