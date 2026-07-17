Политолог назвал три причины наглого поведения Запада в отношениях с Россией

Т Тамара Это точно, хватит зубы показывать, хватит склонять к пустым (на данном уже этапе) переговорам. Нужно всё это логово просто стирать с лица Земли. Безжалостно!!!

Владимир Уфимцев Сталина, блдь, нету на всех этих... "стратегов" хреновых... маму иху так!!!