Собянин: на Красной площади откроется выставка о легендарном военном параде

В центре столицы появится музей на открытом пространстве. На Красной площади пройдёт выставка, посвящённая 83-й годовщине исторического военного парада, о чём в своём Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.
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