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Царьград

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Автоэксперт Ладушкин рассказал, как избежать вибрации руля

Автоэксперт Ладушкин рассказал, как избежать вибрации руля

Автоэксперт Евгений Ладушкин рассказал, как определить основные причины вибрации руля автомобиля. Он объяснил, что это может быть связано с изношенными тормозными дисками, ступичными подшипниками или поврежденными шинами.

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