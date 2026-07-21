Автоэксперт Ладушкин рассказал, как избежать вибрации руля

Автоэксперт Евгений Ладушкин рассказал, как определить основные причины вибрации руля автомобиля. Он объяснил, что это может быть связано с изношенными тормозными дисками, ступичными подшипниками или поврежденными шинами.
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