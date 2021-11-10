Российская газета

17 046 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...Надо изучить опыт устойчивого прироста личного состава ярдеров, особенно за последние 20 лет, без единого послания...Эксперты оценили ...
  • Евгений
    Только смертность увеличилась.Попова: Заболевае...
  • Евгений
    Только смертность увеличилась.Попова: Заболевае...

Гинцбург - о будущей назальной вакцине: Мы создаем два барьера защиты

"Александр Леонидович! Помните дату сообщения об этом событии?" - спрашиваю Гинцбурга. "Как свой день рождения: 11 августа 2020 года президент страны Владимир Владимирович Путин объявил, что у нас впервые в мире создана вакцина против ковида".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх