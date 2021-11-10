Гинцбург - о будущей назальной вакцине: Мы создаем два барьера защиты

"Александр Леонидович! Помните дату сообщения об этом событии?" - спрашиваю Гинцбурга. "Как свой день рождения: 11 августа 2020 года президент страны Владимир Владимирович Путин объявил, что у нас впервые в мире создана вакцина против ковида".